Rapaz é morto em confronto com a polícia no Buraco Quente em São Gonçalo

“Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido”. O versículo bíblico, do Salmo 91, escrito num muro da comunidade Buraco Quente, na Trindade, em São Gonçalo, não serviu de ‘proteção’ para Victor Hugo Maciel dos Santos, 20, o Marreta, que enfrentou policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), e acabou sendo atingido e morto durante troca de tiros, na manhã de ontem.





PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até a comunidade verificar denúncias sobre um ponto de venda de drogas. Ao chegarem na esquina das ruas Itajubá e Cabo Frio, os agentes foram recebidos a tiros por um grupo de cinco traficantes. Durante o confronto, Marreta foi atingido por um disparo no rosto e não resistiu ao ferimento, morrendo ainda no local. Com ele, os militares encontraram uma pistola calibre 9mm e um rádio comunicador. Na ação, os policiais ainda apreenderam um adolescente de 16 anos que estava com cocaína e maconha.





Segundo policiais, Marreta já havia sido preso por tráfico de drogas no final do ano passado, no Gradim, local onde morava, e atualmente estava em regime condicional.





Policiais da 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado, foram até o local para realizar perícia técnica. Após a inspeção, um homem chegou a rasgar o dinheiro que foi encontrado nos bolsos do sobrinho. “Não quero dinheiro sujo. É um dinheiro maldito e eu não preciso disso. Nossa família toda é honesta, tem trabalho digno, fizemos de tudo para tentar tirar ele dessa vida”, desabafou o homem, que preferiu não se identificar.