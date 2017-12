Santa Luzia tem mais três ruas fechadas por barricadas

Moradores de Santa Luzia, em São Gonçalo, têm enfrentado problemas com a ação do tráfico de drogas na região. Cerca de três novas ruas teriam sido fechadas por barricadas, apenas na manhã de ontem, conforme informações enviadas para o “Tem Barricada Aí?”.





As ruas General Pimenta Castro, Cardeal Lúcio e Visconde de Mauá completam uma série de vias do bairro tomadas por obstáculos feitos de ferro e entulho, que atrapalham a rotina das pessoas. “O bairro está sitiado por barricadas. É um verdadeiro labirinto. Parece até a Síria”, desabafou um morador da localidade.





No Porto Novo, a Rua Carlinda Dutra, localizada no Morro do Cruzeiro, também passa por problemas no livre acesso à comunidade há cerca de quatro meses. Traficantes depositam diferentes tipos de materiais, em geral, entulho e troncos de árvores. De acordo com informações anônimas, a comunidade era tranquila até alguns traficantes do Complexo do Alemão, no Rio, migrarem para São Gonçalo.





