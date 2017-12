Vendedor de armas preso em Niterói se dizia empresário do ramo alimentício

Para vizinhos no Engenho do Mato, Cecel se dizia empresário do ramo alimentício em São Gonçalo





Apontado pela polícia como o principal fornecedor de armas e drogas do Complexo do Caramujo, na Zona Norte de Niterói, Marcel Sá Vianna de Mello, mais conhecido como Cecel ou 2C, foi preso por agentes da 78ªDP (Fonseca), na tarde de segunda-feira, no Engenho do Mato, na Região Oceânica da cidade. Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa.





O traficante, ligado à facção Comando Vermelho (CV), foi encontrado numa casa de classe média. De acordo com os policiais, ele alugou o imóvel para ser um dos seus esconderijos e levava uma vida tranquila, sem despertar suspeitas, dizendo para os vizinhos que era empresário do ramo alimentício em São Gonçalo. Na ação, os agentes apreenderam ainda um veículo Hyundai HB20, que era usado pelo bandido.





Cecel já era um antigo conhecido da polícia por ser um dos homens de confiança de Rodrigo da Silva Rodrigues, o Tineném - líder do tráfico do Complexo do Caramujo, preso em julho do ano passado - e, inclusive, figurava como foragido no Portal dos Procurados do Disque-Denúncia.





Os agentes da delegacia chegaram até a localização de Cecel após quatro meses de investigações a respeito das chefias do comércio de entorpecentes do conjunto de favelas. Durante a apuração, os policiais descobriram que o traficante estava liderando a venda de drogas das comunidades do Inferninho, Caniçal, Barreira e Ciclovia, em Piratininga, e do Sítio de Ferro, em Pendotiba. Entretanto ele continuava com laços estreitos com a sua comunidade de origem, sendo o principal fornecedor de armas e drogas do Caramujo, de acordo com a polícia.





A delegada Camila Lourenço afirma que a prisão do criminoso representa um prejuízo para o Comando Vermelho em Niterói.





"Fizemos a prisão de uma liderança do tráfico. Então toda a estrutura que eles tinham foi abalada, fica comprometida. O nosso trabalho continua para identificar quem poderá assumir o lugar do Cecel e identificar também outros traficantes", explicou a delegada.





Durante as investigações, a distrital também identificou Fabiano Vianna Alcântara, mais conhecido como Binho, de 34 anos, como uma liderança do Complexo do Caramujo, que assumiu o controle da venda de drogas das comunidades após a prisão de Igor Cristiano Santos de Freitas, o Titio Revólver.





Por: Thuany Dossares