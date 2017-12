Arbustos crescem em cima de barricada no Portão do Rosa em São Gonçalo

O “Tem Barricada Aí?” registrou, nos últimos dias, denúncias de moradores do Portão do Rosa, em São Gonçalo, sobre barricadas instauradas há mais de um ano no local. Algumas delas, já nasceram arbustos de tanto tempo que foram instauradas por traficantes locais.





Moradores afirmam que os obstáculos na Rua Leandro de Carvalho foram feitos de barro, e estão no local há mais de um ano. Consequentemente, já estão nascendo arbustos ao redor. Dois sofás também ficam no meio da rua para dificultar a passagem e venda de drogas por traficantes da região.





No Mutondo, as Ruas Mário Sete e Álvaro Esteves, na Comunidade da Chumbada, também estão bloqueadas há quase dois meses. “Traficantes fecharam as ruas com barricadas e ninguém sobe mais. Carros particulares, de entrega e muito menos lixeiro conseguem subir,” relatou um denunciante.





As denúncias devem ser feitas para o WhatsApp (21)97220-6423. O sigilo é garantido.