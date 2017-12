Homens são presos acusados de venderem carros roubados na internet

Acusados de integrarem uma quadrilha que rouba carros através da Internet, Douglas Felipe da Silva Teixeira, 27, e Vagner Vinicius Pimentel Contes, de 29 anos, foram presos por policiais da 73ªDP (Neves), na manhã de ontem, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Outro acusado de agir com ele, Joedison Gomes dos Santos, de 30 anos, segue foragido. Todos eles estão com mandados de prisão por estelionato, receptação e associação criminosa.





Durante a ação, foram apreendidos uma farda da Polícia Militar com emblema do 20ºBPM (Mesquita), 16 carteiras de identidade, doze delas sendo do Douglas com diferentes nomes, quatro chaves de carros, seis documentos de veículos e duas máquinas de operação com cartões. Um Nissan Sentra prata também foi apreendido.





As investigações começaram no início de agosto, após o grupo vender, por R$ 61 mil, um Corolla para um casal, morador de São Gonçalo, no final de julho. Os criminosos anunciaram o veículo em um site de vendas. Na realidade, o carro era roubado.