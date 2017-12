Operação para encontrar o traficante 2N termina com um preso no Salgueiro

Assim como aconteceu na semana passada por três dias consecutivos, policiais militares iniciaram a semana realizando operações no Complexo do Salgueiro, para capturar uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) em São Gonçalo ainda em liberdade, Thomaz Jhayson Vieira Gomes, o 2N ou Neném, de 24 anos.





Na manhã de ontem, PMs do 7ºBPM (São Gonçalo) foram até o conjunto de favelas e um jovem acabou preso com um fuzil. Cerca de 25 homens chegaram ao local, por volta das 6h, para realizar a ação com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e prender o chefe da venda de entorpecentes da região.





Enquanto realizavam as buscas, os agentes localizaram uma casa, na Rua José Mauro de Vasconcelos, no Salgueiro, e ao entrarem, com a autorização do proprietário, encontraram Ruan Carlos da Silva, mais conhecido como Pivete, de 18 anos.





Com ele, os policiais encontraram um fuzil M4 calibre 5.56 e 210 cápsulas de cocaína. De acordo com os militares, Pivete exerceria as funções de contenção (soldado) e vapor (vendedor de drogas) no tráfico local. O suspeito foi encaminhado junto com o material apreendido para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado.