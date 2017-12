Casal é encontrado morto dentro de carro em Maricá

Um homem identificado como Anderson Carvalho da Silva, e sua esposa, Marta de Oliveira Santana, foram encontrados mortos, com marcas de tiros, dentro do carro da mulher, na manhã de ontem, em Ponta Negra, Maricá.





O casal foi achado na Rua 22, a menos de 700 metros da casa onde moravam, por um vizinho que passava pelo endereço. Anderson estava no banco do motorista e Marta no banco traseiro do veículo Chevrolet Ônix, de cor vermelha.





“Primeiro eu passei e vi só ele. Achei estranho, mas segui meu caminho. Passou um tempo, quando eu voltei, vi que o sol já estava esquentando e nada dele sair do carro, e continuava na mesma posição. Ai que eu me aproximei para ver melhor, e acabei vendo a mulher também. Percebi que estavam mortos e chamei a polícia”, narrou um morador, que preferiu não se identificar.





Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o endereço para realizar perícia técnica e constataram que a dupla foi assassinada com tiros na cabeça. De acordo com a apuração dos agentes, os autores do crime arrombaram a porta da casa de Anderson e Marta, na Rua 10, por volta das 22h de domingo, e retiraram os dois de casa.





A principal linha de investigação é a de execução motivada por disputa de posses.