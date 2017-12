Traficantes do Anaia podem ser autores do linchamento de homem no Arsenal

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investigam se a morte por espancamento de Luciano De Oliveira Moura, de 34 anos, teria sido causada apenas por agressões de populares ou se ele também foi vítima de traficantes do Complexo do Anaia. O rapaz foi linchado na tarde de domingo após tentar roubar o celular de uma menina no Arsenal, em São Gonçalo.





Segundo informações preliminares, ainda não confirmadas pela polícia, Luciano teria conseguido escapar das mãos dos populares e se dirigido para um local dominado pelo tráfico. Lá, os traficantes teriam continuado o espancamento e matado o suspeito.





Duas testemunhas, que teriam presenciado toda a ação, já foram localizadas pela polícia e vão prestar depoimentos na DH. Segundo informações da especializada, no local não existia nenhuma câmera de monitoramento capaz de contribuir nas investigações.





O caso - Luciano de Oliveira Moura foi capturado por populares na tarde de domingo minutos depois de roubar um celular de uma jovem de 22 anos. Revoltadas, as pessoas decidiram fazer justiça com as próprias mãos e lincharam o suspeito.





Ele ainda foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada na unidade.