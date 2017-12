Niterói Mais Segura tem três prisões e duas apreensões nos primeiros dias de atuação

Em três dias de operações, os agentes do programa Niterói Mais Segura efetuaram três prisões e duas apreensões de menores. Um deles estava com uma munição de fuzil dentro da mochila e outro tinha mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Acusado de roubo, o jovem foi localizado após a denúncia de uma moradora.





Desde a última sexta-feira, dia 15, 100 agentes divididos em grupos de três homens – dois policiais militares e um agente civil - patrulham as ruas de Icaraí. A ronda será feita diariamente no bairro de 6h30 às 22h30.







O programa é resultado do convênio com o Governo do Estado e é totalmente custeado pela Prefeitura de Niterói. Em janeiro, o programa será estendido para o Centro, Ingá, Jardim Icaraí e Alameda São Boaventura, no Fonseca.





Operação Verão





Neste final de semana, a Operação Verão na orla de Niterói multou 76 veículos estacionados irregularmente. Um carro foi rebocado por estar obstruindo a ciclovia em Piratininga.





A Operação Verão acontece todos os finais de semana nas seguintes praias: Gragoatá, Boa Viagem, Flexas, Icaraí, São Francisco, Charitas, Adão e Eva, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.