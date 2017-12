Barricadas 'tiram o sono' dos moradores do Galo Branco e Jardim Catarina

As denúncias enviadas para o “Tem Barricada Aí?” já registram aumento na quantidade de obstáculos colocados por traficantes no bairro do Galo Branco, em São Gonçalo. Dessa vez, um tronco de árvores e galões de lixo têm atrapalhado o tráfego de carros nas ruas da região.





Nas ruas Major Duque Estrada e na Travessa Galo Branco, que dão acesso ao morro do Escadão, os moradores precisam descer do carro e arrastar os galões até às manilhas. Além de galões, também foram depositados entulho e pedaços de concreto.“Há ruas que estão há anos assim. Estamos totalmente abandonados”, desabafou um morador.





Jardim Catarina - Com grande parte das ruas do bairro sitiado por barricadas, o Jardim Catarina ainda possuía algumas que não sofriam com a ação direta do tráfico de drogas. No cruzamento da Rua Otaclício Negrão de Lima com a Avenida Domício da Gama, novos bloqueios foram instalados na tarde da última quarta-feira. Para dificultar a movimentação, traficantes despejaram aterro em parte da via.





Para denunciar barricadas instauradas por traficantes na região, o canal de comunicação “Tem Barricada Aí?” recebe mensagens da população através do WhatsApp 21 97220-6423, com objetivo de relatar dificuldades vividas por moradores diariamente. Não há divulgação de nomes dos denunciantes. O sigilo é garantido.