Ajudante de caminhão é sequestrado em roubo de carga frustrado pela Guarda Municipal

A Guarda Municipal de São Gonçalo frustrou um roubo de cargas de uma transportadora, no início da tarde de ontem, no Colubandê, em São Gonçalo. O ajudante do caminhão acabou sendo sequestrado pelos criminosos.





Segundo informações do motorista, de 57 anos, que preferiu não se identificar, eles foram abordados por dois homens em uma moto, na altura do Mutondo. Um dos criminosos usava um colete de mototaxista.





“Tínhamos acabado de fazer uma entrega no Mutuá e estávamos seguindo para o Galo Branco quando fomos abordados. O garupa perguntou o que tinha no caminhão e eu expliquei que não tinha nada demais, pensando que iria me livrar deles. Mas eles pensaram que eu estava blefando”, contou o motorista.





O motorista jogou o caminhão contra um veículo com equipe da Guarda Municipal de São Gonçalo. O criminoso que estava no caminhão fugiu. O outro bandido fugiu, levando o ajudante na garupa. Até o final da noite a vítima ainda não havia sido localizada.