Vereador Jorge Mariola tem carro e celular roubados no Coelho

O vereador Jorge Mariola é mais uma vítima de roubo de carros em São Gonçalo. Na manhã de ontem, o legislador foi assaltado enquanto deixava uma servidora pública no Posto de Assistência Médica do Coelho.





Segundo Mariola, ele teria encontrado a agente de saúde na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jóquei, e deu carona para ela até o PAM, onde a mulher faria marcações de exames.





“Ela me pediu carona e, como era a mesma direção que a minha, dei. Em frente ao PAM Coelho, eu parei no portão. Quando me despedia dela, o assaltante abordou a servidora e entrou no meu veículo”, contou o vereador.





Ainda de acordo com Mariola, o criminoso pediu para que ele passasse o celular e a pulseira. Após roubar os objetos, o homem fugiu levando o veículo, que é cedido pela Câmara para uso do vereador, o Gol prata, KPW-4449.





“Ele me abordou com uma pistola na mão e aparentava estar muito nervoso. Era jovem, com cerca de 20 anos aproximadamente”, revelou o vereador.





O caso está sendo investigado por policiais da 72ªDP (Mutuá).