Polícia usa helicóptero e blindados em operação para buscar chefe do Salgueiro

Pelo segundo dia consecutivo, o Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar realizou uma ação contra o tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Cinco pessoas foram detidas, entre eles dois adolescentes. Diferente do que aconteceu na quarta-feira, quando homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estiveram na comunidade, ontem quem agiu foi o Batalhão de Choque (BPChoque).





Por volta das 6h, uma equipe localizou uma residência, ainda em construção, na Rua Ribeiro Nobre, com uma grande quantidade de drogas. Após buscas em todo terreno, foram encontrados 17 tabletes de maconha. O material foi levado para a 72ªDP (Mutuá).





Duas horas depois, outra equipe do COE conseguiu deter Gabriel Lemos Lira, de 19 anos e mais dois adolescentes, de 14 e 16, na Rua José Maria Martins Rubina. De acordo com os militares, os rapazes estavam com 331 frascos contendo cocaína, dois aparelhos celulares, quatro rádios transmissores, um caderno com anotações do tráfico e R$ 322. Na 73ªDP (Neves), o trio foi autuado de acordo com a lei anti-drogas.





Por fim, uma terceira equipe do BPChq desconfiou de dois homens, que estavam em uma residência na Rua Afonso Lamartine, e fez uma abordagem. Ao consultar o nome de um deles, de 36 anos, foi constatado que existia um mandado de prisão por associação ao tráfico de drogas. Já o segundo rapaz, não tinha nada contra si, no entanto, disse ser proprietário de uma Honda CG150, que continha registro de roubo. A dupla recebeu voz de prisão e foi levada para a 73ªDP.





Além de homens do Batalhão de Choque, participaram da operação agentes do Serviço de Inteligência do COE e do Grupamento Aeromóvel (GAM), que deu apoio com a utilização de helicópteros.





Operação do Bope - No primeiro dia de operações do COE no Complexo do Salgueiro, o Bope entrou em confronto com traficantes e dois homens ainda não identificados pela polícia acabaram mortos. Na ação, os policiais apreenderam duas pistolas e mais de 11 quilos de maconha e 20 de cocaína. Conforme informações dos militares, a operação foi articulada para reprimir a ação dos criminosos, controlados por Thomaz Jhayson Vieira Gomes, o 2N ou Neném, que é um dos bandidos mais procurados da cidade.