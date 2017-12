Dupla é presa após realizar onda de assaltos no Porto Velho em São Gonçalo

Após perder o controle do carro, colidiram em outro automóvel





Acusados de cometerem uma série de assaltos na região do Porto Velho, em São Gonçalo, dois homens foram presos por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na noite de quarta-feira, na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), altura do bairro Gradim, na mesma cidade.





Segundo informações dos PMs, eles faziam um patrulhamento no Porto Velho quando foram acionados por populares, que denunciaram os assaltos. Ao seguir para a direção apontada pelas pessoas, os agentes acabaram localizando os criminosos, que estavam em um HB20 branco e houve confronto.





Durante os tiros, os assaltantes tentaram fugir pela Rodovia Niterói-Manilha, mas perderam o controle e colidiram com outro automóvel. O trio ainda tentou escapar a pé, mas dois deles foram alcançados e presos. Após a prisão, os militares perceberam que Rodriangelo Ribeiro Jacintho, de 34 anos, e Luis Adriano Marinho, de 31, estavam baleado. O Corpo de Bombeiros foi chamado e eles foram socorridos para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).





Com os dois homens a polícia encontrou um simulacro de pistola, pertences das vítimas e recuperou o veículo que tinha registro de roubo. Na delegacia, os homens foram reconhecidos por uma série de pessoas que tinham sido roubadas por eles.O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).