Polícia realiza segunda operação consecutiva no Complexo do Salgueiro

Acontece na manhã desta quinta-feira (14), uma operação organizada pelo Batalhão de Polícia de Choque - unidade do Comando de Operações Especiais (COE) - no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Essa é segunda ação consecutiva que acontece na comunidade. Um dos objetivos seria descobrir o esconderijo do traficante 2N, chefe da região.







O Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar está dando apoio com helicópteros, que fazem buscas pela região. Pelo menos um caveirão do COE participa da ação. No Rodo de Itaúna, quatro viaturas do 7° BPM ficaram estacionadas.





De acordo com moradores, as trocas de tiros foram iniciadas por volta das 5h30 da manhã. Até o momento não há informações sobre presos.