Barricadas deixam os caminhos mais longos no bairro Almerinda em São Gonçalo

No Amerinda, só motocicletas trafegam pela Rua Paulo Moreira





A instalação de barricadas no em ruas do Bairro Almerinda têm levado medo e ‘dor de cabeça’ aos moradores da região. Troncos de árvores e barro são depositados por traficantes, impedindo a passagem no local e aumentando o tempo de trajeto.





De acordo com denúncias feitas ao “Tem Barricada Aí?”, leitores alegam que pela Rua Paulo Moreira só é possível passar a pé ou de motocicleta, obrigando motoristas a desviarem pela Rua Alexandre Nascimento, o que faz o tempo de percurso crescer para sete minutos.





Além dos troncos, sacos de material de construção também bloqueiam os acessos à Rua Joaquim Rafael. Não é de hoje que os moradores e estudantes de Vista Alegre, em São Gonçalo, sofrem com a criminalidade.





Na Rua Itabira, os bloqueios impossibilitam que carros circulem de forma normal na região. “Os carros têm que passar por um dos lados da rua. Sobra o mínimo de espaço,” relatou um leitor. Na rua Itatuba, perpendicular à Itabira, as barricadas instaladas há cerca de dois meses também prejudicam alunos do Colégio Darcy Ribeiro.





O canal de comunicação “Tem Barricada Aí?”- WhatsApp 21 97220-6423 - recebe denúncias da população sobre ruas onde a ação de traficantes prejudica a mobilidade dos moradores. Não há divulgação de nome dos denunciantes e o sigilo é garantido.