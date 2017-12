Dupla acusada de tráfico é presa em megaoperação no Jardim Catarina

Uma megaoperação de policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo), na manhã de ontem, em quatro comunidades do Jardim Catarina, em São Gonçalo, terminou com a prisão de dois suspeitos e a apreensão de um fuzil 5.56.





De acordo com a polícia, cinco equipes do batalhão participaram da ação, que tinha o objetivo de reprimir o tráfico de drogas nas comunidades da Guaxa, Baixadinha, Pica Pau e Final Feliz.





O único confronto aconteceu na localidade da Baixadinha, logo na chegada dos militares. Depois da troca de tiros, os policiais acessaram uma região de mata e flagraram dois rapazes em tentativa de fuga. Ao fazer buscas no local, os PMs conseguiram localizar os suspeitos com o fuzil e as drogas.





Além do armamento de grosso calibre, João Pedro da Cunha Barroso, o JB, de 23 anos, e um adolescente, de 17, estavam com 335 pinos de cocaína, 476 buchas de maconha e um rádio de comunicação. Os dois presos foram levados para a 74ªDP (Alcântara), onde acabaram autuados pelos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de calibre restrito.