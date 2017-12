Dois homens são mortos durante confronto com a polícia no Morro do Preventório em Niterói

Um confronto entre policiais do 12ºBPM (Niterói) e traficantes do Morro do Preventório, localizado em Charitas, em Niterói, terminou com a morte de dois suspeitos, na noite de terça-feira. Uma pistola e um simulacro de fuzil foram apreendidos.





Homens do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e da Ocupação Cavalão acessaram a comunidade com o objetivo de averiguar informações de que homens armados estariam instalando barricadas em algumas ruas da comunidade. No interior da favela, os PMs acabaram se deparando com o grupo e houve confronto.





Depois dos tiros, os policiais localizaram Jorge Batista de Olivera Júnior, de 25 anos, caído no chão, com ferimento à bala. Mais a frente em uma área de mata, foi a vez de Jhonatan Miranda Silva, de 33 anos, ser achado, também ferido. O Corpo de Bombeiros foi ao local e constatou a morte da dupla. Com o primeiro suspeito, a polícia apreendeu uma pistola 9mm.





Já com o segundo, foi arrecadado um simulacro de fuzil. Além disso, foram recolhidos 109 papelotes de cocaína, 80 tabletes de maconha, 49 comprimidos de ecstasy e dois rádios de comunicação. Agentes da Divisão de Homicídios de São Gonçalo e Niterói (DHNSG) estiveram na comunidade e realizaram a perícia técnica no local. A própria especializada vai investigar as circunstâncias do confronto.





Ordem do tráfico - Na manhã de ontem, moradores das proximidades da comunidade relataram em redes sociais que diversos comércios fecharam as portas após ordem do tráfico.