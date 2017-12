Operação do Bope no Salgueiro termina com dois mortos

Policiais estavam tentando localizar 2N e seus principais colaboradores no Complexo do Salgueiro





Acusados de tráfico de drogas, dois homens ainda não identificados pela polícia, foram mortos no final da manhã de ontem, durante troca de tiros com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que realizaram uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.





Na ação, os policiais apreenderam duas pistolas e mais de 11 quilos de maconha e 20 de cocaína. Conforme informações dos militares, a operação foi articulada para reprimir a ação dos criminosos, controlados por Thomaz Jhayson Vieira Gomes, o 2N ou Neném, que é um dos bandidos mais procurados da cidade.





Os policiais do Bope utilizaram um veículo blindado da unidade para realizar a incursão no conjunto de favelas, usada como reduto da cúpula do Comando Vermelho.





Logo na entrada dos militares, os traficantes iniciaram um intenso confronto, que terminou com dois suspeitos mortos. Com eles, segundo a polícia foram apreendidas duas pistolas 9mm.





Numa área, próximo ao local do tiroteio, os militares encontraram 10 sacos de cocaína, com aproximadamente dois quilos cada, 463 cápsulas da mesma droga, já prontas para venda, 412 trouxinhas e 187 cigarretes de maconha, além de sete tabletes e quatro sacos, com aproximadamente um quilo cada, também de maconha.





Thomas Jhayson é apontado pela polícia como um dos criminosos mais perigosos de SG. O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia (2253-1177) está oferecendo R$ 10 mil por informações que levem à prisão do criminoso.