Veículos roubados são usados para barricadas em São Gonçalo

O roubo de veículos em São Gonçalo aumentou de forma significativa entre 2016 e 2017, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ). Em outubro do ano passado, as delegacias do município registraram 494 casos. No mesmo período desse ano, foram 606 ocorrências. Além do uso para praticar novos crimes ou do descarte para revenda de peças, alguns têm sido utilizados para formar barricadas.





Exemplo disso ocorreu em Tribobó. A Rua Santa Bárbara (antiga Estrada da Fazendinha), próxima a uma igreja evangélica, está bloqueada com manilhas, entulho, fragmentos de móveis, material concretado e um Palio vermelho já sem rodas nem lanternas.





“A rua foi interditada há um ano e meio. Nesse período fizemos muitas denúncias ao 190 e ao Disque-Denúncia, mas até hoje a polícia nunca veio”, conta um dos denunciantes.





No Bairro Almerinda, uma sequência de montes de barro transforma o trajeto em um verdadeiro ‘rali’, onde a ‘premiação’ é conseguir chegar ao destino sem danos ao veículo. Chegar à Igreja Nossa Senhora das Graças virou um exercício de fé, já que o cruzamento entre a Rua Paulo Moreira e a Maria do Nascimento está afetado. O acesso da Paulo Moreira à perpendicular Castro Barbosa, próximo ao campo de futebol, também ficou prejudicado. As barricadas foram colocadas na quarta-feira à noite.





