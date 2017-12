Câmeras podem ajudar a esclarecer crime em São Gonçalo

Traficantes mandaram comércio fechar as portas no bairro

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo localizaram câmeras de segurança que podem ajudar a elucidar e identificar os autores do assassinato do jovem, de 22 anos, executado, na última terça-feira, na esquina das Ruas Minas Gerais e Joaquim de Oliveira, em frente a uma lanchonete, no Boa Vista, em São Gonçalo. A disputa entre traficantes e milicianos ainda é a principal linha de investigação.





No mesmo dia, um homem, acusado de pertencer ao tráfico do Morro do Abacatão, já havia sido executado, no alto da comunidade. Segundo relatos de moradores, milicianos subiram até o alto do morro e executaram a vítima. Na quarta-feira, criminosos desse morro ordenaram que comércios fechassem.