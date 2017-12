'Agora Notícias' estreia com entrevista com o coronel Fernando Salema

O programa AGORA NOTÍCIAS ao vivo, estreou ontem na web TV OSG, entrevistando o coronel Fernando Salema, do Comando de Policiamento Especializado (CPE), que debateu com internautas o tema Segurança Pública. Até a noite, cerca de sete mil pessoas haviam visualizado o noticiário, que contou com colaboração dos comentários dos internautas, durante a transmissão ao vivo. O programa vai ao ar de segunda à sexta-feira, sempre 13h30, na página do Facebook de O SÃO GONÇALO (facebook.com/osaogoncalo).





Com participação intensa de internautas, Salema foi questionado sobre a proposta de eleições na corporação para escolha do comandante geral. Segundo o coronel, existe um projeto em relação ao assunto em andamento no executivo.





“O cargo (de comandante geral) é de confiança. De alguma forma não dá para tirar essa condição do secretário de segurança e do próprio governador indicar o comando. Mas a ideia é enviar uma lista tríplice de indicações de oficiais e dos praças da própria instituição, que seria uma eleição direta interna para indicar um desses nomes para que fosse selecionado e apresentado ao governador. Seria um modelo novo de gestão que pode ser que mais para frente emplaque”, explicou o comandante.





Entre as perguntas dos internautas, o comandante foi questionado em relação a pena de morte no Brasil. “A pena de morte já existe no país por parte dos traficantes. A gente (polícia) não prega isso. Nossa tendência não é essa”, afirmou o oficial.