Barricadas são refeitas 24h após serem retiradas pela PM no Jardim Catarina

Em menos de 24h após a retirada das barricadas pela Polícia Militar, traficantes do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo recolocaram os obstáculos que dificultavam a passagem de moradores e policiais no local, na tarde de ontem.





As ruas Cristiano Figueira, Pedro Ferreira, Marcos Costa Lamartine Babo sofrem com a ação direta do tráfico de drogas da região. Desde a criação do canal, em menos de três semanas, algumas dessas ruas já foram denunciadas mais de seis vezes. A Rua Marcos Costa já foi alvo da ação da polícia no mês de novembro, quando as barricadadas foram retiradas, mas os criminosos inseriram novamente.





Uma das poucas ruas que ‘restavam’ no Jardim Catarina, era a José Rosendo de Souza que dá acesso ao Catarina Velho, e teve a inserção de interdições na região, na última quarta-feira. Segundo denunciantes, foram instauradas grande quantidade de barro e entulho servem para impedir a movimentação no local.





O canal de comunicação “Tem Barricada aí?” recebe denúncias de ruas interditadas por traficantes na região de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O sigilo é totalmente garantido através do Whatsapp 21 97220-6243.