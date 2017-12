Morre travesti que sofreu atentado em hotel do Alcântara em julho

Na madrugada de ontem, uma parada cardíaca encerrou a luta de Jessica Dimy, de 23 anos, travesti espancada por Fábio Barreto da Silva, 23, no quarto 42 do Hotel Alcântara. Alef Pereira Barcelos, no registro civil, sofreu uma tentativa de homicídio no dia 28 de julho, onde foi agredida, enforcada e teve 50% do corpo queimado.





O homem foi preso no dia 14 de agosto e prestou depoimento na 73ªDP(Neves), confessando o crime. Durante aquela madrugada, os outros hóspedes do hotel estranharam as chamas e acionaram os agentes do 7ºBPM (São Gonçalo).





Ao chegarem no quarto, encontraram Jéssica Dimy gravemente ferida e a levaram para o Hospital Estadual Alberto Torres(Heat), no Colubandê. No período em que esteve internada, a equipe do O SÃO GONÇALO conversou com a vítima e ela demonstrava muito entusiasmo com sua recuperação.