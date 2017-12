Tiroteio fecha RJ-104 e assusta motoristas

Quem passava pela RJ-104, durante a tarde de ontem, entre as comunidades Nova Grécia e Novo México, viveu momentos de terror, já conhecido por quem circula por outra estrada da região - a BR-101. Deitados no chão, motoristas e pedestres tentavam buscar abrigo para escaparem do confronto no local.





De acordo com informações de policiais, o tiroteio aconteceu durante um roubo de carga na região. Apesar do susto, não houve registros de feridos ou presos.





Ainda durante a tarde, policiais militares, com apoio do veículo blindado, entraram nas comunidades para tentar recuperar a carga. Até o fechamento desta edição, o material ainda não havia sido encontrado.





Por causa da ação a RJ-104, no trecho do confronto, foi fechada nos dois sentidos. A situação foi controlada e a pista liberada cerca de vinte minutos depois.





Presenciar esse tipo de tiroteio tem se tornado ‘normal’ para quem precisa circular pela BR-101, em diversos pontos de São Gonçalo. No local, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Força Nacional aumentaram a fiscalização, o mesmo está sendo feito na RJ-104, por militares do BPRv.