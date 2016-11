Especialista alerta para a importância do 'Novembro Azul'

11/11/2016 às 19:06h Enviado por: Mariana Costa

Foto: O urologista Paulo Roberto Carneiro Maia recomenda a avaliação prostática a partir dos 45 anos

Por Letícia Lopes

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens no Brasil, atrás apenas dos de pele não-melanoma. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que, em 2016, o Brasil registraria 596.070 casos de câncer. A estimativa para casos de câncer de próstata giram em torno de 61 mil novos casos, e quase 14 mil mortes somente este ano. Diagnosticado precocemente, as chances de cura chega a 96% dos casos. A campanha Novembro Azul atua com grande importância na estimulação e conscientização da população masculina.

A próstata é uma glândula na base da bexiga responsável pela produção de secreção prostática, que constitui a sêmen junto dos espermatozoides. Enquanto glândula, tem uma renovação celular muito grande, e com isso ocorrem as ‘atipias celulares’, que levam a formação do câncer de próstata.

Anos atrás, o diagnóstico era feito apenas através do toque retal e de alguns exames de imagem. Há cerca de duas décadas, se desenvolveu um exame de medição do Antígeno Prostático Específico - o PSA (em inglês) - uma proteína encontrada no sêmen e no sangue. O nível de PSA pode se alterar por conta de alguma inflamação ou infecção, e até por aumento benigno da próstata. Por isso, o recomendado é que, de três a quatro dias antes do exame, os pacientes não andem de bicicleta, não tenham relações sexuais, e nem mesmo realizem o exame de toque.

O urologista Paulo Roberto Carneiro Maia conversou com OSG sobre a doença. Ele diz que recomenda a seus pacientes a avaliação prostática a partir dos 45 anos, principalmente para homens com casos de câncer na família. “A minha rotina, com os meus pacientes acima de 40 anos, é a seguinte: primeiro um histórico clínico e algum exame preliminar, seja um exame de urina ou o PSA. Se alguma alteração foi detectada, eu dou continuidade, com uma ultrassonografia e o toque retal. Se tudo estiver normal, eu peço que ele retorne em 6 meses ou até um ano”, ele conta.

O grande problema no diagnóstico do câncer de próstata é a resistência masculina em realizar o exame de toque. Dr. Paulo conta que, em seus 37 anos de profissão, já presenciou muito preconceito em relação ao diagnóstico da doença. “Tive um paciente aqui no consultório com alterações no PSA, e precisava realizar o exame de toque retal para a confirmação do câncer. Quando expliquei a situação, ele simplesmente se levantou, foi embora, e nunca mais voltou. É um nível de rejeição muito grande”, diz.

A campanha Novembro Azul atua na conscientização da população masculina sobre a importância do diagnóstico precoce, para maiores chances de cura. Para Dr Paulo, ela vem contribuindo muito ao longo dos anos, fazendo com que os homens procurem mais cedo um urologista. “Essa campanha é extremamente importante, significativa e vem surtindo grandes resultados. Nós temos realizado muitos diagnósticos precoces, que levam a porcentagens muito altas de cura”, conta.