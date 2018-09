PM apreende cocaína e dá prejuízo de R$ 125 mil ao tráfico em Cabo Frio

No total, foram apreendidos 11.285 pinos de cocaína, o que representou um prejuízo de quase R$ 125 mil aos traficantes

Policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) conseguiram realizar uma grande apreensão de drogas, nesta terça-feira, durante uma operação na Comunidade Porto do Carro, em Cabo Frio, Região dos Lagos. O material está avaliado em mais de R$ 100 mil. Ninguém foi preso na ação.





Os policiais receberam uma informação de que toda a cocaína que deveria ser distribuída entre as favelas da região teria chegado na Comunidade Porto do Carro. No local, os PMs não enfrentaram resistência de traficantes e conseguiram localizar o material.





No total, foram apreendidos 11.285 pinos de cocaína, o que representou um prejuízo de quase R$ 125 mil aos traficantes. O caso foi registrado na 126ªDP (Cabo Frio).