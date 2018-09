Coletivos voltam a circular após mortes e fogo em ônibus em Cabo Frio

Depois de um dia inteiro de irregularidades e mudanças no itinerário, os ônibus que passam pelo bairro Jacaré, em Cabo Frio, voltaram a circular normalmente hoje (11). O clima na região está complicado desde sábado (8), quando dois suspeitos de tráfico morreram em troca de tiros com a polícia. Como represália, traficantes atearam fogo em um ônibus, deixando duas pessoas feridas.





Apesar da aparente tranquilidade e o retorno do transporte público, o 25ªBPM (Cabo Frio) segue com o policiamento reforçado na região, com a intenção de impedir qualquer tipo de ação por parte dos traficantes.





De acordo com informações, até o fim da tarde de hoje (11), toda frota de ônibus já estará funcionando normalmente na região.





Caso - Quatro homens trocaram tiros com policiais militares, no sábado, na Rua do Pomar, no Jacaré. Dois deles conseguiram fugir, enquanto os outros foram baleados.





Os feridos foram socorridos, mas não resistiram e morreram pouco tempo depois.





Com a notícia da morte dos homens, traficantes locais ordenaram o fechamento do comércio e atearam fogo em um ônibus.





Na ação contra o transporte público, dois homens, um funcionário da empresa de ônibus e um passageiro, ficaram feridos.