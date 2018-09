Homem rouba carro, faz motorista de refém e é preso em Cabo Frio

Um homem foi preso, ontem (10), em Unamar, Cabo Frio, depois de roubar um carro na RJ-106 e fazer o proprietário do veículo como refém para fugir do local.





Segundo informações, os PMs faziam um patrulhamento no local quando foram avisados por populares sobre o crime. Os militares iniciaram as buscas pelo carro e conseguiram localizá-lo ainda na RJ-106, no sentido São Pedro da Aldeia.





Ao perceber a aproximação policial, o suspeitou acelerou, iniciando uma curta perseguição. Depois de alguns minutos, o acusado parou o carro, tentou se desfazer de um revólver e se entregou. Ele foi preso e a arma apreendida.





A vítima, que não se feriu, recuperou o carro e todos os seus pertences. O suspeito foi levado para a 132ªDP (Arraial do Cabo), onde foi autuado por roubo.