Governo municipal e comerciantes se reúnem para debater direitos e deveres

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia promoveu, na última semana, uma debate com donos de quiosques das praias do município. Cerca de 50 pessoas participaram do encontro realizado no Centro de Formação Continuada Ismênia Trindade dos Santos, entre elas quiosqueiros das Praias do Sudoeste, do Sol, Mossoró e Praia Linda.





Na reunião, foram debatidas questões de legalização da concessão dos quiosques, direitos e deveres dos comerciantes. “Esse foi apenas o primeiro encontro, através do qual buscamos dialogar, esclarecer nossa postura, criar regrar e dividir nossas metas e expectativas.





Foi uma reunião de alto nível, e as pessoas puderam tirar suas dúvidas, fazer solicitações e apresentar sugestões. Os quiosqueiros vão participar diretamente dessa formatação de regras. Estamos buscando assiduidade de abertura dos quiosques durante o ano e não somente na alta temporada, além dos cuidados e higiene de cada estabelecimento”, afirmou o secretário municipal Urbanismo e Habitação, Wilmar Mureb.