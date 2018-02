Corpo de menino é achado por pescadores em canal de Cabo Frio

Corpo de menino é achado por pescadores em Canal

Pescadores encontraram, na noite de domingo, o corpo do menino, de 5 anos, que havia desaparecido no Canal de Itajuru, em Cabo Frio. A criança foi levada para dentro do canal por Vagner da Conceição, de 36 anos, companheiro da avó, na noite de sábado, depois de uma discussão na casa da família, no bairro Jacaré.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, pescadores faziam pesca de arrasto atrás do shopping Park Lagos quando se depararam com o menino já sem vida. A família da criança foi até o local e fez o reconhecimento do corpo.





Os bombeiros foram acionados na madrugada de domingo pela mãe do menino. As buscas pelo corpo da criança foram realizadas durante todo o dia, com a ajuda de helicóptero e mergulhadores. Segundo a Polícia Civil, Vagner “surtou” após brigar com a família e pegou a criança no colo, saindo da casa, atravessando a Avenida Wilson Mendes e pulando no canal junto com o menino. O avô da criança pulou no mar, tentando resgatar a criança que estava se afogando, mas não conseguiu. O corpo de Vagner da Conceição foi encontrado no início da manhã de domingo.