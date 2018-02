Confirmado caso de idoso com febre amarela em Maricá

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou um caso de febre amarela no bairro de São José de Imbassaí, em Maricá. O paciente, de 67 anos, que não tinha se vacinado nas últimas campanhas de imunização, está sendo acompanhado pela equipe de Saúde do município. Até o momento foram registrados em 2018, 42 casos da doença silvestre em humanos, no Estado.





O estado de saúde do idoso é estável e ele encontra-se em casa. Segundo informações da secretaria de saúde de Maricá, a família do homem, assim como os moradores de casas próximas, já haviam sido vacinados na campanha realizada pela Prefeitura no ano passado, e que resultou em 98% de imunização no município.





A Vigilância de Maricá esteve no local e acompanha o caso de perto. O município ainda informou que, somente este ano, no período de 25 a 31 de janeiro, a Secretaria de Saúde imunizou 5.316 pessoas. “É importante frisar que em 2017, a Prefeitura realizou uma ampla campanha que imunizou mais de 147 mil pessoas, com a dosagem completa da vacina contra o vírus da febre amarela”, informou a nota.





A cidade ainda está aplicando a vacina nas pessoas que ainda não se imunizaram. Todos os postos de saúde vão vacinar de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h. O morador deve procurar a unidade mais próxima de sua residência.