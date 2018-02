Prefeitura de S. Pedro da Aldeia divulga roteiro de blocos e shows

Chegou a hora da diversão e alegria. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia divulgou, na manhã de ontem, a programação do Carnaval da cidade. Ao todo, serão cinco dias de folia e entretenimento para os foliões, com direito a blocos e shows em diversos bairros. A programação da Praça Agenor Santos, no Centro, começa, na sexta-feira (9) as 20h, com o show de Jean Bessa & Bateria, e termina na terça-feira (13) com a apresentação do cantor Thiago Castelen. A lista completa pode ser conferida através do www.pmspa.rj.gov.br





Na próxima sexta-feira, além do show no Centro, o bloco “Sou Tainha, Já fui Piranha” abre a programação de rua do Carnaval, a partir das 23h, na Casa Raimundo.





A Praça Agenor Santos irá receber, no sábado (10), a banda Rabuja se apresenta na Praça Agenor Santos, no Centro, a partir de 20h, e no domingo (11), o cantor Márcio Local e a banda Samba Vinte e Um.





Além disso, na segunda-feira (12), muito samba e pagode farão a alegria do público com o grupo Paixão Nacional.





A segurança dos foliões está garantida, segundo o governo municipal. A Guarda Municipal contará com todo o efetivo em regime de plantão e trabalhará em integração com a Polícia Militar.





O evento também contará, de acordo com a Prefeitura, com o apoio da Defesa Civil e de agentes de fiscalização e equipes das Secretarias de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos.