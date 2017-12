Arraial do Cabo recebe R$ 2,7 milhões para investir em saúde

Após ter as suas contas bloqueadas, a Prefeitura de Arraial do Cabo teve uma boa noticia. A cidade informou que deverá receber cerca de R$ 2,7 milhões que serão destinados à rede de saúde do município. A previsão é que o Governo Federal faça o repasse em Janeiro de 2018.





De acordo com a Prefeitura, o dinheiro será investido na construção do Posto Hermes Barcelos, da Praia dos Anjos; na compra de equipamentos para todos os postos de saúde da cidade, incluindo os Distritos, e também para o Hospital Geral de Arraial do Cabo(HGAC).





E, de acordo com o Secretário de Saúde, Antonio Carlos de Oliveira, com a verba adquirida, o HGAC irá ganhar novos materiais que visam a melhoria do tratamento e atendimento dos pacientes, dentre eles, incubadoras neonatal, aparelho para ultrassom, 25 camas hospitalares mecânicas.





Além disso, a unidade receberá duas novas ambulâncias que serão destinadas ao transporte de pacientes do hospital e de quem realizar exames no hospital. O prefeito da cidade, Renatinho Vianna, destacou a importância do repasse da verba: “Sabemos que foi um ano difícil, mas mesmo assim, fomos à luta e agora começamos a colher os frutos, conquistando essa grande vitória para Arraial do Cabo, em uma área que a gente precisa tanto”, airmou.





Todas as unidades básicas de saúde ganharão nova cara com a aquisição de computadores, bebedouros, cadeira de rodas e equipamentos para exames.