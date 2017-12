Cabo Frio realiza feira de adoção de animais e arrecadação de ração

A Superintendência de Animais de Cabo Frio realizou inúmeras campanhas durante o ano, com o objetivo de resgatar animais abandonados e arrecadar rações. E, hoje, irá promover o “1°Animal Rock - Feira de Adoção e Arrecadação de Ração” para cães e gatos, que será realizado na sede do Cabo Frio Moto Rock, localizado próximo à Universidade Estácio de Sá, no bairro Braga. O evento terá inicio às 10h e contará com a participação da banda Zoo, a partir das 20h.





De acordo com a superintendente de Proteção aos Animais, Carol Midori, a iniciativa conseguiu atingir vários objetivos durante o ano, como uma boa quantidade de resgates de animais doentes e a grande parceria com a população a respeito dos maus tratos de donos com os seus cães e gatos.





“Chegamos ao fim do ano, e o balanço é muito positivo, ainda mais se levarmos em conta as dificuldades que encontramos. Mesmo assim promovemos muitas ações, campanhas de adoção e conseguimos envolver muitas pessoas, especialmente na conscientização quanto às consequências de abandono e maus tratos com os animais. Esta última feira vem para coroar um ano de muito trabalho e conquistas para nossos animais”, disse Carol Midori.





Além disso, foram divulgados os dados relativos aos serviços prestados em 2017. Foram 519 animais resgatados oriundos de doença, maus tratos e atropelamentos, 176 abandonados no Canil Municipal, 532 castrados, 18 campanhas de doação, 401 adotados, 13 que encontraram os seus donos e 136 locais temporários para suporte veterinário e tratamento de cães e gatos.