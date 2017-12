Servidores de Cabo Frio protestam em frente à casa do prefeito

Servidores da Educação, Saúde, Guarda Municipal e coveiros de Cabo Frio realizaram, na manhã de ontem, uma manifestação em frente à casa do atual prefeito, Marquinho Mendes, cobrando salários atrasados. Além disso, o protesto contou com um bolo simbólico em “comemoração” aos três anos de atrasos no pagamento do 13° salário.





A manifestação teve inicio às 8h no Largo Santo Antônio, e os servidores foram em passeata até a residência do mandatário, localizada na orla da Praia do Forte.





O trânsito foi interrompido na avenida em frente à praia, e agentes militares desviaram o tráfego para a Avenida Nilo Peçanha. Durante a manifestação, os servidores da cidade cobraram o pagamento do salário de novembro, do 13° de 2017 e de metade do 13° do ano passado.





Além disso, os funcionários públicos estão revoltados com o bloqueio do pagamento e por não terem previsão de acerto, deixando o fim de ano das famílias bastante prejudicado.