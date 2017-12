Empresas colocam ônibus extras para praias da Região dos Lagos

Começa amanhã, a Operação Boas Festas, organizada pela Auto Viação 1001 na Região dos Lagos. A iniciativa irá contar com 894 ônibus extras que irão auxiliar no transporte de passageiros de diversas regiões do Estado, incluindo as cidades de Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios para as festas de fim de ano.





De acordo com a previsão da empresa, cerca de 73 mil pessoas devem desembarcar nas rodoviárias da Região dos Lagos para aproveitar as comemorações do Natal e do Ano Novo.





Estima-se que o dia de maior movimento desse período será no dia 29 de dezembro, que contará com a chegada de 304 ônibus, sendo 195 extras, que levarão turistas para os municípios da Região dos Lagos. As duas rodoviárias mais movimentadas devem ser a de Cabo Frio e Búzios, que têm a previsão de receberem cerca de 42 mil pessoas para as festas de fim de ano. Após a festa do Réveillon, será montado um esquema de retorno para os turistas.





Da segunda-feira (1° de janeiro) até a quarta-feira (3), 900 ônibus estão previstos para auxiliar a volta das pessoas que aproveitaram as festas na Região dos Lagos. O aumento da procura por passagens fará este número crescer, segundo a 1001.