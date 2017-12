Cabo Frio se prepara para lançar serviço de emissão de alvará digital para novas empresas

O serviço de emissão de alvará digital já está bastante encaminhado em Cabo Frio. O próximo e decisivo passo é a realização de uma cerimônia para concretizar a nova facilidade. Com a inovação, a burocracia para abertura de empresas passará a ser menor, facilitando o trabalho de empresas ao gerar o alvará de funcionamento na mesma hora.





O programa é uma iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) e tem como principal objetivo gerar facilidade, segurança e agilidade para o poder público assim como para o cidadão empreendedor, com uma diminuição dos custos da regularização das empresas. Além disso, tem como ideia, desenvolver o comércio local, ao simplificar e automatizar os serviços de legalização de empresas.





“O alvará digital, além de agilizar o processo de abertura de empresa, vai servir também como um incentivo para que isso aconteça. Um dos grandes empecilhos para a abertura de empresas é a burocracia para realizá-la. Fazendo isso online, as empresas vão operar mais rapidamente, e toda a cidade também ganha”, argumentou o secretário municipal de Fazenda, Clésio Guimarães.





A data para o lançamento e o início da operação do novo sistema de emissão de alvarás, no entanto, não foi informado pelo Sebrae e Jucerja.