Aeroporto de Cabo Frio inicia voos diretos para a Argentina

>> O início da linha Cabo Frio-Buenos Aires abre uma série de voos internacionais no município





O Aeroporto Internacional de Cabo Frio recebeu o primeiro voo direto regular da Argentina. O evento foi a abertura de uma série de voos internacionais no município, que tem previsão de acontecer até março de 2018. Os 111 passageiros do voo foram recebidos com músicas dos cantores Sarah Dhy e Alex Oliveira.





Durante os próximos três meses, 24 voos diretos da empresa Azul Linhas Aéreas farão o destino Cabo Frio-Buenos Aires e vice-versa. Todos eles acontecerão aos sábados e a bordo de jatos da Embraer 195, com capacidade para 118 passageiros A rota busca facilitar a chegada de argentinos a território brasileiro e fazer com que a chegada na Argentina pelos brasileiros seja mais rápida.





“A gente não quer Cabo Frio apenas como rota de passagem. Vamos trabalhar para ganhar esse público. Estamos com um projeto em parceria com o aeroporto para mudar o layout dos ambientes, para quando o turista descer do avião veja imagens das nossas praias, gastronomia e artesanato. Também vamos fazer feiras e rodadas de negócios para divulgar a cidade como destino para atrativos turísticos”, disse a secretária municipal de Turismo, Fabíola Bleicker.





O Aeroporto Internacional fica na Estrada Velha de Arraial do Cabo, na Praia do Sudoeste.