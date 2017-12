Motociclista morre em acidente de trânsito na Praia Seca em Araruama

Um grave acidente assustou motoristas e pedestres na RJ-132 (Estrada de Praia Seca) no domingo, em Praia Seca, distrito de Araruama. Um motociclista de 28 anos não resistiu aos ferimentos, após parar embaixo de um ônibus que seguia no sentido contrário ao dele. O corpo do rapaz foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).





De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o motociclista seguia no sentido Araruama e tentou realizar uma ultrapassagem sobre um carro na altura do Km 5. Após colidir com o veículo, o rapaz foi empurrado para baixo do ônibus da Viação Montes Brancos que não conseguiu frear. Os representantes da empresa foram até o local prestar assistência.