São Pedro da Aldeia terá samba e queima de fogos no Réveillon 2018

>> A Praia do Centro vai sediar mais uma vez as celebrações





A chegada de 2018 será celebrada com muita animação e alegria em São Pedro da Aldeia. A Prefeitura da cidade está preparando uma grande festa com show do Grupo 100 %, na Praia do Centro, para receber o novo ano. A tradicional queima de fogos iluminará o céu aldeense à meia-noite por cerca de 12 minutos.





O Prefeito Cláudio Chumbinho falou sobre a festa. “Estamos preparando mais uma bela virada de ano para as famílias aldeenses e os visitantes. O réveillon em São Pedro da Aldeia é sempre emocionante e esse ano não será diferente. Sabemos que ainda existem muitos desafios, mas com trabalho, responsabilidade e transparência, seguiremos empenhados em desenvolver cada vez mais o município”, comentou.