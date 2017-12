Homem acusado de matar a namorada é preso em Araruama

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante suspeito de ter assassinado a namorada de 21 na madrugada de ontem, em Araruama.





De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua da Igrejinha, no bairro do Parque Mataruna, após uma discussão do casal.





Ainda segundo os policiais, ele foi encontrado próximo ao local do crime após denúncias anônimas e confessou que matou a namorada após descobrir que ela auxiliava traficantes a prepararem e esconder drogas onde o casal morava.





O corpo da jovem que não teve a identidade revelada foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade, e o caso registrado na 118ª DP (Araruama).