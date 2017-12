Pastor é encontrado morto dentro de casa em Araruama

Um líder religioso foi encontrado morto dentro de sua própria casa, na terça-feira, em condomínio, no bairro Ponte dos Leites, em Araruama.





De acordo com as investigações da Polícia Militar, o homem teria tirado a sua própria vida, ao se enforcar com uma corda na varanda de sua casa. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do pastor.





O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade. O caso foi registrado na 118ªDP (Araruama).