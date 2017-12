Profissionais da Educação de Cabo Frio entram em greve por tempo indeterminado

Os profissionais da Educação de Cabo Frio iniciaram ontem uma greve por tempo indeterminado, reivindicando o pagamento de salários atrasados e outros benefícios. Na terça-feira, os servidores municipais fizeram uma manifestação para chamar a atenção para os direitos não atendidos. A decisão foi tomada em assembleia no último dia 7, data em que os funcionários deveriam ter recebido o pagamento referente ao mês de novembro.





De acordo com o núcleo de Cabo Frio do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe), os profissionais cobram, além do mês de salário atrasado, o 13° de 2015, mudança de níveis, triênio, vale-transporte e enquadramento. Ainda segundo o Sepe, cerca de 6 mil servidores estão nessa situação.





A rede pública municipal de ensino de Cabo Frio conta com 87 unidades escolares e 32 mil alunos, e a expectativa de encerramento do ano letivo de 2017 poderá acontecer somente no próximo ano em função da greve. Não existe ainda, no entanto, o real número de escolas e estudantes afetados pela paralisação das atividades.





O Sepe informou também que no mês de setembro foi realizada uma reunião entre o Sindicato e a Prefeitura de Cabo Frio, durante a qual foi constatado que, somente, 18% do orçamento do município era investido na Educação.





“O ano de 2017 foi repleto de reuniões, paralisações e contestações por parte dos servidores a respeito do não cumprimento de acordos por parte do órgão municipal”, disse o Sepe em nota.