Búzios terá construção de templo budista no bairro Baía Formosa

Búzios está prestes a ganhar um novo atrativo turístico. O destino mais charmoso do litoral fluminense terá uma Stupa, construção sagrada do budismo, nos moldes da milenar Stupa de Borubudur, na Ilha de Java, Indonésia.





A construção da Stupa Mandala Tassgi (Jardim do Amor de Grande Auspicio) é uma iniciativa de um grupo mundial de praticantes e estudiosos do budismo, que tem um núcleo em Búzios.





A Stupa é a representação simbólica da mente de Buddha. No seu interior ficam guardadas relíquias sagradas. Imagem da stupa de Borubudur na Indonésia. Foi idealizada pelo mestre tibetano Lama Gangchen Rinponche, líder espiritual do grupo.





“Será um memorial da cultura de paz em Búzios e um local sagrado dedicado ao entendimento e a harmonia entre todas as tradições religiosas e espirituais. O bem-estar da humanidade e ao estabelecimento da paz no Brasil e no mundo”, disse uma das instrutoras de filosofia e prática budistas do centro, Cris Paramita informando ainda que a comunidade já tem o terreno, que está localizado no bairro Baía Formosa, e já está captando recursos para a construção.





Uma das curiosidades apontadas na escolha de Búzios para receber o monumento é a ligação geológica da península com o Himalaia tibetano.





Há cerca de 130 milhões de ano Brasil e África estavam unidos em um supercontinente, que foi se separando ao longo do tempo, o que formou o Oceano Atlântico. Em Búzios, estudos mostram rochas no litoral que teriam feito parte do que hoje é a grande cadeia de montanhas do Himalaia.