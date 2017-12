População discute estacionamento rotativo em Maricá

A população de Maricá poderá opinar sobre o projeto de implementação do estacionamento rotativo, que tem previsão para ser implementado em abril de 2018 e, inicialmente, irá abranger a região central da cidade. Uma audiência pública será realizada na próxima terça-feira (12), no Colégio Joana Benedicta Rangel, no Centro, a partir das 17h.





Pelo cronograma. a implementação do estacionamento rotativo será realizado em três partes: Centro e adjacências, ruas centrais de Itaipuaçu e Inoã, Orlas Municipais de Ponta Negra, Itaipuaçu e Barra de Maricá.





Após a sanção da lei, será realizada um estudo de viabilidade do projeto. Essas são as informações do presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), José Orlando Dias.





Também está previsão o uso de um aplicativo específico para monitorar o número de vagas e o tempo de uso adquirido pelos usuários do sistema.