Fim de semana esportivo em Itaboraí

O fim de semana em Itaboraí será recheado de esporte e confrontos decisivos. O futebol terá atenção especial, com as finais dos Campeonatos Municipais das categorias sub-11, sub- 13, sub-15 e adulto. Além disso, serão realizadas partidas importantes dos torneios de Vôlei, Taekwondo e Handebol.





A programação tem início hoje (9), a partir de 8h. Nesse horário, acontece a final do futebol sub-11 entre as equipes Avente e CEPPP. Às 9h, tem inicio a 2ª etapa do Campeonato Municipal de Handebol na Escola Municipal Guilherme de Miranda Saraiva, no bairro Ampliação. Já a partir das 16h, o confronto é entre Independente e Planalto pelo sub-13. E, para finalizar o dia de competições, a final do sub-15, entre os times do Independente e a Escolinha do Seu Moacir. As finais do futebol acontecem no Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão.





No domingo (10), a final do Campeonato Municipal Adulto promete levar muita emoção e diversão ao público. A disputa entre Portuense e Ferroviário, acontece às 10h no Alzirão. Já no Ciep 130 Elias de Miranda Saraiva, no bairro Rio Várzea, acontece o Campeonato Municipal de Taekwondo a partir das 9h.