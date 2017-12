Destroços encontrados no Sul podem ser de barco desaparecido de Cabo Frio

Após 90 dias sem notícias sobre a localização do barco Guma, que desapareceu em setembro deste ano, com quatro pescadores de Cabo Frio, novas informações levaram esperanças aos familiares.





Uma embarcação foi encontrada a 17 milhas da costa brasileira, na altura do Rio Grande do Sul. A Marinha informou que está esperando as condições climáticas melhorarem para apurar se o casco encontrado é do barco dos pescadores que desapareceram em Cabo Frio.





Há um apelo dos familiares das vítimas para que haja um esforço para resgatar a embarcação e tentar entender o que aconteceu. Os quatro pescadores ainda são considerados desaparecidos.