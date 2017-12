Rio das Ostras realiza 'Dia D' contra o Aedes Aegypti

O Verão se aproxima e a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras está se antecipando devido ao aumento da incidência do Aedes Aegypti e, por consequência, das doenças transmitidas pelo vetor dengue, zika e chikungunya.





Nesta sexta, (08) , alinhada à iniciativa do Governo do Estado, a cidade promove o Dia D contra o Aedes, de 9h às 14h, na Praça José Pereira Câmara, no Centro. A programação inclui atividades lúdicas e educativas. As equipes vão esclarecer dúvidas da população e registrar solicitações de vistoria a imóveis.





No local, será montado um mini laboratório móvel, onde a população poderá observar a biologia do mosquito em suas diferentes fases, por meio do microscópio. As equipes também vão distribuir folhetos informativos.







Haverá ainda encenação teatral sobre o combate ao mosquito. O objetivo é sensibilizar, de forma lúdica, educativa e divertida, especialmente crianças e jovens, quanto à prevenção da doença e torná-los multiplicadores dessa ideia em toda a comunidade.







Durante o Dia D, os profissionais da Vigilância em Saúde estarão também disponíveis para registrar solicitações de vistoria a residências e comércios.







A Vigilância mantém um trabalho contínuo de vistoria a 100% dos imóveis da cidade. O Município também se dedica às ações de Educação em Saúde, uma vez que o combate ao mosquito só é possível com a participação de toda a população.







Os moradores devem receber os guardas sanitários, seguir suas recomendações e cuidar de seus imóveis, eliminando possíveis criadouros do Aedes Aegypti, como pneus, garrafas, pratos de plantas, entre outros.