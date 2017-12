Procon dá dicas para evitar dor de cabeça com as compras de Natal

Boa parte das vitrines de Cabo Frio já está decorada com tons de vermelho convidando o consumidor para as tradicionais compras de Natal. O período registra o maior número de vendas varejistas em todo o Brasil, e segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Natal de 2017 terá um crescimento de 4,3% nas vendas. Entretanto, a dica do Procon de Cabo Frio é evitar as compras por impulso.





De acordo com o superintendente do órgão, Thiago Vasconcelos, é necessário ter cautela na hora da compra. “Estamos orientando o consumidor a ter atenção e evitar a compra por impulso porque logo depois da virada do ano vem os gastos com IPTU, IPVA, seguro, colégio entre outros”, disse.





Uma dica importante é que o consumidor pesquise antes, e tente um desconto nas compras à vista, além de exigir a nota fiscal. Fica também o alerta: tenha certeza de que está levando o produto certo, já que, segundo o Procon, as lojas não têm nenhuma obrigatoriedade de trocar produtos novos que não apresentem defeitos. Apenas compras feitas pela internet têm o prazo de arrependimento sete dias, contado do momento que recebeu o produto, mesmo que não esteja apresentando defeito.





“Se uma pessoa compra uma camisa P cor verde para presentear um amigo, sendo que esse amigo veste GG e não gosta dessa cor, a loja não é obrigada a trocar esse produto. Por isso indicamos ao consumidor conversar com o gerente do estabelecimento e, se possível, até mesmo pedir para ele escrever atrás da nota fiscal sobre a possibilidade de troca por conta desse tipo de situação”, explica Thiago.





O Procon Cabo Frio está localizado na Florisbela Rosa da Penha, 292, no Braga, e funciona de segunda à sexta, das 9h às 17h.